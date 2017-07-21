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Зидан: очень сложно добиться того, чтобы все игроки были довольны

21 июля 2017, пятница. 11:50. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что перед специалистом, работающим у руля таких сильных команд, стоит непростая задача. Ему предстоит выбирать 11 игроков основного состава из большего числа сильных футболистов.

«Я буду нуждаться во всех своих футболистах, поскольку мы планируем сыграть около 60 матчей. И очень сложно добиться того, чтобы все игроки были довольны. Ты можешь включать футболиста в стартовый состав в 50 матчах, но стоит тебе один раз посадить его на скамейку запасных, как он начинает проявлять недовольство. Однако у меня другая идея: я использовал всех, и в конце мы вышли победителями. Самое важное то, что игроки верят в мои концепции», — цитирует Зидана Marca.

Зидан: Роналду заслужил отдых, он остаётся в «Реале», и точка
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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