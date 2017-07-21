«Крылья Советов» объявили об уходе Родича в «Црвену Звезду»

«Крылья Советов» достигли договорённости с «Црвеной Звездой» о трансфере Милана Родича. Сербский защитник выступал за самарскую команду последние два года.
«Вариант с переходом появился ещё месяц назад. Но тогда я хотел подождать, чтобы всё хорошо сложилось для меня и для клуба. Сейчас мы обо всём договорились. Завтра я покидаю Самару.
«Црвена Звезда» — это хороший клуб, который будет бороться за чемпионство и попадание в еврокубки. Я там смогу расти. Также я наконец-то буду вместе с семьей. За пять лет в России я соскучился по ней.
В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Все было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше", — цитирует Родича пресс-служба «Крыльев Советов».