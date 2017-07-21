Беллетти: Семеду может адаптироваться к тому, что нужно Месси и Суаресу

Бывший футболист «Барселоны» Жулиано Беллетти поделился мнением о перспективах нового защитника команды Нелсона Семеду, перешедшего в стан каталонского клуба из лиссабонской «Бенфики». Беллетти считает, что 23-летний Семеду может преуспеть в испанском гранде.
«Семеду, будучи сильным игроком, всё ещё думает как фланговый защитник, что сегодня уже редкость в футболе. Сегодня многие игроки его амплуа стараются участвовать в атаках и забивать голы. Они появляются и в других зонах. Семеду же в основном беспокоит то, что происходит на его фланге. Семеду должен понять игровые достоинства своих атакующих партнёров по команде. В его возрасте он может адаптироваться к тому, что нужно Месси и Суаресу», — цитирует Беллетти Mundo Deportivo.
Семеду подписал контракт с «Барселоной»