На строительство дорог в Ростове и области к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей

На строительство дорог в Ростове-на-Дону и области к чемпионату мира, который в 2018 году пройдёт в России, выделено 2,4 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.
«Всего на строительство дорог к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей. Половина этих денег выделена правительством, а вторая половина — областной администрацией. Львиная доля этих средств пошла именно в Ростов-на-Дону, так как там пройдёт турнир», — передаёт слова Гойды корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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