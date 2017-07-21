Полузащитник «Кальяри» и сборной Чили Маурисио Исла покинул итальянский чемпионат. 29-летний футболист продолжит карьеру в Турции, подписав контракт с «Фенербахче». Об этом говорится на сайте турецкого клуба.
Маурисио Исла подписал договор, рассчитанный на три года. В «Фенербахче» полузащитник будет играть под вторым номером.
В «Кальяри» чилийский хавбек провёл всего один сезон, куда за € 4 млн перешёл из «Ювентуса». На счету полузащитника 34 матча в итальянской Серии А, 1 гол и 7 результативных передач.
Исла подпишет с «Фенербахче» трёхлетний контракт
«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника сборной Чили Ислы
Фото: www.fenerbahce.org