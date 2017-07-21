Дочь тренера «Спартака» Пилипчука умерла в возрасте 23 лет

В семье тренера «Спартака» Романа Пилипчука произошла трагедия. Сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
«Футбольный клуб «Спартак» Москва выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Роман Пилипчук пришёл в «Спартак» в 2016 году. Ранее 50-летний специалист работал в таких командах, как «Шинник», «Дачия», «Балтика», «Динамо» Москва, «Спартак» Юрмала, а также был старшим тренером сборной Таджикистана.