Корнаухов: в матче с ЦСКА у «Локомотива» вся надежда на Ал. Миранчука

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив».
«Второй тур, начало чемпионата, московское дерби. Должен быть очень интересный матч. ЦСКА стартовал удачно и уверенно, а «Локомотив» хочет снова быть на лидирующих позициях в чемпионате. К тому же у «железнодорожников» есть должок за игру в прошлом сезоне, когда они проиграли «армейцам» 0:4.
В составе ЦСКА есть лидеры, есть медалисты, игроки, которые делают результат. Это и Александр Головин, и Алан Дзагоев, и Витиньо. Чем слаженнее и мощнее будет игра «армейцев», тем ярче будут блистать ребята, которые могут дать результат. У «Локомотива» все надежды на Алексея Миранчука. Он должен подтверждать свой класс. Посмотрим, как он сыграет против такой собранной и слаженной команды, которой является ЦСКА.
Надеюсь, беспроигрышная домашняя серия ЦСКА продолжится. Все предпосылки к этому есть. Но футбол непредсказуем, этим он и прекрасен. Тем почётнее будет снова обыграть «Локомотив». Думаю, что ЦСКА сегодня победит», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Матч ЦСКА – «Локомотив» состоится 21 июля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:30 мск.