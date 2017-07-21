Иванова: Стрельцов переломил карьеру через колено, будучи на потрясающем подъёме

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и жена прославленного советского футболиста Валентина Иванова, вспомнила о легендарном игроке «Торпедо» Эдуарде Стрельцове. 21 июля Стрельцову исполнилось бы 80 лет.
«Эдик чертовски симпатичный парень был. Атлетически сложён даже не как футболист — мощный, крепкий, сильный торс. И девочки, эти заразочки, липли к нему, как хотели… Конечно, вся эта ситуация с тюрьмой оказалась судьбоносной. Эдик сломал карьеру через колено.
Очень больно, что со Стрельцовым произошла такая беда именно в тот момент, когда он был на потрясающем подъёме. И Валя тогда потерял напарника перед самым чемпионатом мира. Ведь говорят футбольные специалисты, что если бы Эдик поехал в Швецию, то стоял бы вопрос — кто сильнее Пеле или Стрельцов.
Как он споткнулся… У него ведь была блестящая девчонка Аллочка. Мы все встречались, дружили. Почему тут появились Миша Огоньков и Боря Тотушин? Они же из «Спартака»! Обычно ребята тусуются в своих командах, а тут почему-то именно эти два парня пригласили Стрельцова на дачу, позвали девчонок каких-то. В общем, это беда», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.