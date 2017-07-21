Создатель соломенной «Зенит-Арены»: это больше стёб над стройкой, чем над клубом

Роман Пономарёв, инициатор строительства стадиона из соломы в Ставрополье, рассказал, как ему пришла идея создать эту «арену». Стадион получил название «Зенит-Арена».
«Как я придумал построить «Зенит-Арену» из соломы? Спал, проснулся наутро — стоит. Шучу, конечно. Решили углубиться чуть-чуть в спорт. Сами мы в любительский футбол играли всю жизнь. Мы каждый год делаем соломенные фигуры, вот и решили стадион сделать. Всем коллективом выбрали вывеску «Зенит-Арены» в КФХ «Пономарёво».
Сам я болельщик «Зенита», очень хорошо отношусь к этому клубу. Это больше стёб над стройкой, чем над клубом. К самому клубу это отношения не имеет. Это юмор, я так понял, актуальный, так как он взорвал Интернет. Сейчас мы продолжаем добавлять элементы: ноги иностранных футболистов из соломы, например. Это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар. Я думаю, на чемпионате мира 2018 года Россия победит всех, и все иностранные футболисты, даже самые знаменитые, я думаю, «останутся в соломе».
Конечно, мы сами не ожидали такого резонанса. Думали, люди посмеются, и всё, плюс сам «Зенит» посмеётся. Он и посмеялся. Нам звонили из клуба, высылают нам посылку. Вроде как там мячи, футболки, билет мне на стадион «Санкт-Петербург». Всё это в юморе, в позитиве. Нет тут, конечно, злого умысла или злого стёба.
У «Зенита» был твит, где клуб пообещал в посылке выслать спички? Не переводите, пожалуйста, товарищи журналисты, этот юмор в какую-то войну и что-то в этом роде. Даже если к нам приедут и подожгут «Зенит-Арену», для нас больше пиара будет. Я не думаю, что «Зенит» будет делать какие-то гадости. Мы дружим с «Зенитом», и наша команда, скорее всего, будет называться «Зенит КФХ Пономарёво», — цитирует Пономарёва ИА «Диалог».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».