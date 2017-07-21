Акинфеев встретился с девочкой-колясочницей, выведшей Роналду на матч КК-2017

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с 10-летней Полиной, которая выводила нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на матч Кубка конфедераций с командой России (1:0).
Болельщица, которая передвигается в инвалидной коляске, призналась, что из российских игроков хотела бы получить футболку Акинфеева. Голкипер встретился с Полиной и подарил свой игровой свитер с автографами футболистов ЦСКА и мяч. Видеосюжет об этом подготовила пресс-служба «армейцев». Посмотреть его можно в YouTube.