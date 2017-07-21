Хамес: могу ли я занять место Месси и Роналду? Почему нет?

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, перешедший в мюнхенский клуб на правах аренды из «Реала», ответил на вопрос о том, надеется ли он в будущем стать столь же успешным, как два лучших игрока мира — Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Могу ли я занять место Месси и Роналду? Почему нет? Они великие игроки. Я буду готов к тому, что случится в будущем, и буду развивать свою карьеру», — цитирует Хамеса FourFourTwo.
«Бавария» в начале июля взяла Хамеса в аренду на два сезона. Перед переходом в мюнхенский клуб колумбийский футболист продлил соглашение с «Реалом» до 2021 года.
Перед переходом в «Баварию» Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом»