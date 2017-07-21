Гилерме: я прекрасно знаю, что гол ЦСКА – это моя вина

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) во втором туре РФПЛ.
«Я думаю, что никто не ожидал нашей победы сегодня. Мы все понимали, что играем на этом стадионе, а тут ЦСКА всегда фаворит. Мы приехали с планом на игру, который сегодня сработал. Слава богу, что всё получилось. Все ребята сделали так, как Палыч (Юрий Сёмин. – Прим. «Чемпионата») попросил. Мы выиграли. Он просил в первом тайме играть в обороне компактно и больше использовать контратаки. Так и получилось.
Мы помнили поражение в прошлом сезоне со счётом 0:4, это было очень обидно. Мы запомнили тот матч и не хотели, чтобы сегодня всё было так же.
Ари после забитого гола подбежал ко мне, такая поддержка всегда приятна. Это показывает, что мы – команда. Я прекрасно знаю, что первый гол – это моя вина. Таких ошибок делать нельзя, но ошибки бывают. В конце тайма пропущенный гол – это всегда тяжело. Мы пришли в раздевалку и старались не потерять настрой и хорошие эмоции, это и получилось во втором тайме», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео интервью Гилерме можно посмотреть на «Чемпионате».