Баринов: «Локомотив» победил ЦСКА за счёт характера и желания

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче второго тура РФПЛ.
«Победили за счёт характера и желания. Серьёзно настраивались на дерби, боролись до конца. В прошлом сезоне крупно проиграли ЦСКА, поэтому должны были реабилитироваться. Поздравляю всех с победой! Благодарим болельщиков за поддержку. Слышали их на протяжении всего матча.
Тяжело ли было провести три матча за неделю? Тяжело, но что поделать. Нужно играть и бороться за самые высокие места.
Я сыграл в центре обороны? Да, я играл в обороне на сборах. Тренер доверяет, и я стараюсь приносить пользу команде", — цитирует Баринова пресс-служба «Локомотива».
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