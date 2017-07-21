«Паук»: дружба фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» не зависит от спонсора клуба

Один из заводящих фанатской трибуны «Спартака» Павел «Паук» прокомментировал пожелание чемпионства от «Црвены Звезды» в адрес «Зенита». Сербский клуб является клубом-побратимом «Спартака».
«Конечно, слышал об этом. Дружба между фанатами наших команд крепка уже много лет, и мы не обращаем внимания на посторонние вещи. Тем более что это пожелание было от клуба, а не от объединения болельщиков «Делие». Так что к нашим отношениям это никак не относится и вряд ли скажется на отношениях между нами.
Дружба между фанатами «Црвены Звезды» и «Спартака» не зависит от того, кто является спонсором клуба», — сказал «Паук» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
«Црвена Звезда» пожелала чемпионства «Зениту»