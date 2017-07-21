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«Паук»: дружба фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» не зависит от спонсора клуба

21 июля 2017, пятница. 22:42. Футбол

Один из заводящих фанатской трибуны «Спартака» Павел «Паук» прокомментировал пожелание чемпионства от «Црвены Звезды» в адрес «Зенита». Сербский клуб является клубом-побратимом «Спартака».

«Конечно, слышал об этом. Дружба между фанатами наших команд крепка уже много лет, и мы не обращаем внимания на посторонние вещи. Тем более что это пожелание было от клуба, а не от объединения болельщиков «Делие». Так что к нашим отношениям это никак не относится и вряд ли скажется на отношениях между нами.

Дружба между фанатами «Црвены Звезды» и «Спартака» не зависит от того, кто является спонсором клуба», — сказал «Паук» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

«Црвена Звезда» пожелала чемпионства «Зениту»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак ФК Црвена Звезда Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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