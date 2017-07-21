Фарфан: важен ли для «Локомотива» Ари? Кабздец, как важен!

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свой гол в победном матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1), а также отметил важность для команды нападающего Ари, который получил травму по ходу встречи.
«Набежал, выпрыгнул и дотянулся до мяча раньше защитников. Мы наигрываем такие вещи на тренировках. Наша команда действовала компактно и победила в принципиальном матче. Важен ли для команды Ари? Кабздец, как важен! Мы пока не знаем, насколько там серьёзно. Ждём результатов», — сказал Фарфан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Сёмин: Ари, скорее всего, предстоит операция, он выбыл на долгий срок