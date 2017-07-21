Ловчев: не рано ли списали Игнашевича?

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что защитник ЦСКА Виктор Васин провалил матч 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3) и, возможно, пока не готов полноценно заменить опытного Сергея Игнашевича.
«В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привёз себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне? Мы внимательно наблюдаем за игроками сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
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