Геркус – болельщикам: не пишите, что «Локо» нужен форвард. Немного доверия, ок?

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своём «инстаграме» отреагировал на комментарии болельщиков о том, что в связи с травмой нападающего команды Ари клубу теперь срочно необходимо приобрести нового нападающего. Ари своим голом помог «Локомотиву» обыграть ЦСКА (3:1) в матче 2-го тура РФПЛ, однако не сумел доиграть встречу из-за травмы.
«Пожалуйста, не пишите, что нужен нападающий. И срочно. Немного доверия, ок?» — написал Геркус подписчикам в комментариях.
Глава «железнодорожников» также ответил на вопрос о том, когда будет играть новичок команды полузащитник Мацей Рыбусь и в каком физическом состоянии он пребывает. «Рыбусь готов. Мацей прошёл сборы с «Лионом», 30 июля может играть», — сообщил Геркус.
30 июля «Локомотив» в матче 3-го тура РФПЛ примет на своём поле «Анжи».