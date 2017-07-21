Ари повредил боковую связку и мениск, завтра игроку проведут МРТ

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о травме форварда Ари, которую он получил в концовке матча с ЦСКА (3:1) во втором туре российской Премьер-Лиги. Бразилец повредил бедро в столкновении с полузащитником «армейцев» Александром Головиным и покинул поле на носилках. До этого Ари успел отметиться голом, который стал победным для гостей.
«По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение», — говорится в официальном «твиттере» «Локомотива».
Сёмин: Ари, скорее всего, предстоит операция, он выбыл на долгий срок