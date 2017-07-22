«Галатасарай» предложил Тошичу контракт с зарплатой € 2 млн за сезон

«Галатасарай» достиг принципиальной договорённости о контракте с экс-полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем, утверждает Fanatik. Турецкий клуб намерен подписать с 30-летним хавбеком контракт по схеме «2+1» с зарплатой около € 2 млн за сезон.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 4 матча и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тошич в ближайшее время подпишет контракт с тульским «Арсеналом».