Источник: Тошич перейдёт в тульский «Арсенал»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич определился со своим новым клубом и в ближайшее время подпишет контракт с тульским «Арсеналом», утверждает Novosti.rs.
Этим летом сербский хавбек стал свободным агентом. Он отмечал, что не смог согласовать условия нового контракта с «армейцами», но расстался с клубом по-дружески и может остаться в России.
Ранее уже появлялись слухи о скором переходе Зорана в «Арсенал», однако на прошлой неделе игрок в интервью «Чемпионату» подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.
Тошич: рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом