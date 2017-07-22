Неймар может перейти в «ПСЖ» до 26 июля

Нападающий «Барселоны» Неймар может на следующей неделе стать футболистом «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, не исключается, что французский клуб заплатит за футболиста сборной Бразилии сумму трансферной компенсации до 26 июля. Она в данный момент составляет € 222 млн. Оба клуба в данный момент находятся в США, где проводят предсезонную подготовку.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поговорил с Неймаром 21 июля и остался очень недоволен результатом беседы.