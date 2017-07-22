Форвард «Краснодара» Игнатьев: третий покер в году? Очень надеюсь, не последний

Форвард юношеской сборной России и молодёжной команды «Краснодара» Иван Игнатьев, оформивший покер в матче 2-го тура молодёжного первенства России с «Тосно» (4:1), в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал свой успех.
«Приятно не только забивать, но и приносить пользу команде. Ребята молодцы, в матче с „Тосно“, мне даже показалось, играли, что называется, на меня. Надеюсь, что и дальше смогу так же результативно действовать.
Третий покер в году? Пусть это звучит не совсем скромно, но надеюсь, что не последний», — заявил Игнатьев.
18-летний воспитанник академии «Краснодара» в этом календарном году уже в третий раз забивает по четыре мяча в одном матче. Помимо успеха в матче с «Тосно» Игнатьев отличился в мае в гостевом матче 30-го тура молодёжного первенства с «Томью» (7:0), а ещё ранее, в апреле, он забил четыре гола в товарищеской встрече молодёжной сборной России с командой Чехии (4:1). Кроме того, в прошлом сезоне Игнатьев с 21 голом стал лучшим бомбардиром турнира молодёжных команд РФПЛ.