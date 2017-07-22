Абазов: «Тосно» очень хорошо готов к игре с «Краснодаром», нужно набирать очки

Защитник «Тосно» Руслан Абазов поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Футболист отметил, что его команда хорошо подготовилась к предстоящей встрече и нуждается в очках после поражения от «Уфы» (0:1) в матче 1-го тура.
«Краснодар» — одна из самых играющих команд, но и мы готовы очень хорошо. К тому же нам нужно набирать очки», — приводит слова Абазова пресс-служба «Тосно».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Тосно». Начало встречи — в 20:00 мск.