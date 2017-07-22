Московское «Динамо» разгромило «Урал» в молодёжном первенстве

В матче второго тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Кузьмин, Никита Калугин, а хет-трик оформил Станислав Лацевич. Ещё один гол в этой встрече провёл в собственные ворота защитник «Динамо» Илья Калачёв.
Таким образом, «Динамо» одержало вторую подряд победу в молодёжном первенстве России, а футболисты «Урала» проиграли второй матч кряду.
Молодёжное первенство России. 2-й тур
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1 (3:1)
Голы: Лацевич, 12 (1:0); Лацевич, 17 (2:0); Калачёв, 18 (2:1, автогол); Кузьмин, 23 (3:1); Лацевич, 58 (4:1); Калугин, 64 (5:1).