Милик — о «Ювентусе»: шесть скудетто подряд – это достаточно для одной команды

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик рассказал о планах команды на предстоящий сезон, а также назвал «Ювентус» фаворитом на победу в Серии А. При этом польский футболист выразил мнение, что в новом сезоне у одной из команд, возможно, появится шанс отобрать скудетто у туринцев.
«Просто играть хорошо – этого уже недостаточно, наша цель – выигрывать. Хотим в конце сезона завоевать трофей. Чемпионат Италии? «Ювентус» остаётся фаворитом, но он выиграл шесть скудетто подряд. Для одной команды этого достаточно. Может быть, шанс на скудетто появится у кого-то ещё. Например, у «Наполи», — цитирует Милика La Repubblica.
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