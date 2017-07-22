Тренер «Зенита-2» Давыдов: второй тайм матча с «Тюменью» стал откровением

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от гостевого матча 3-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью». Встреча завершилась вничью — 2:2, при этом петербургская команда в ходе игры выигрывала со счётом 2:0.
«Первый тайм получился для нас достаточно тяжёлым. Было жарко, мы много сами теряли мяч в безобидных ситуациях. Второй тайм стал откровением. На тренировках мы отрабатывали быстрые атаки, и в игре они получались. Единственное — исполнение. В некоторых ситуациях можно было сыграть лучше, принимать другие решения. Нам тяжело. Команда другая по сравнению с предыдущим сезоном. Скомпоновать профессиональную работу за короткий период времени очень трудно. Будем двигаться дальше, ребят из цыплят превращать в хороших игроков. Самое главное, чтобы была обучаемость, чтобы они воплощали в жизнь то, что мы просим наигрывать. Кое-что уже получше.
Мы в перерыве поговорили, пришли к определённым решениям. Кое-что ребята поняли. Всё сразу не охватить — рано ещё все тренерские требования воплощать. Поэтому игроки ещё не до конца могут решать все задачи: контроль мяча, действия при атаке, действия при обороне. Игра на контратаках в гостях нас устроила.
Потихоньку команда от тура к туру прибавляет? Прибавляет, да. Вспоминаю первую игру с «Шинником» в Костроме — это была тоска. Она мне напомнила первый матч на сборах в Финляндии. Тогда я понял, что предстоит работать очень и очень много. Я был в ужасе», — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».