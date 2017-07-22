Конте: похоже, у Педро сотрясение, он отправился в госпиталь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) и рассказал о повреждении Педро, который вынужденно покинул поле в первом тайме.
«Это была хорошая игра. Мы много работаем над совершенствованием физической формы и тактической подготовки, и игры такого рода крайне важны в этом деле. Предсезонный период является одним из ключевых моментов, поскольку в это время закладывается фундамент на весь последующий год. Именно по таким товарищеским матчам мы определяем уровень физической готовности команды. Сегодня я доволен настроем своих футболистов и продемонстрированной игрой.
Педро отправился в больницу. Я думаю, что у него сотрясение, но надеюсь, что он будет в порядке. Наш медицинский штаб принял решение отправить его в госпиталь для детальной проверки. Безусловно, в этот момент нам не хотелось бы сталкиваться с травмами, но я думаю, что он будет в порядке. Он останется здесь, в Пекине, и если всё будет хорошо, завтра отправится в Сингапур», — цитирует Конте сайт «Челси».