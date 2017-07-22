«Зенит» намерен укрепить позицию центрального защитника этим летом

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над казанским «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура российской футбольной Премьер-Лиги сообщил, что сине-бело-голубые намерены укрепить позицию центрального защитника в летнее трансферное окно.
«Рынок открыт. Мы ищем усиление на позицию центрального защитника. Сегодня Бранислав Иванович с Луишем Нету сыграли так, как сыграли. Усиление на эту позицию мы продолжаем искать», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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