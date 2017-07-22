Канунников — о словах Шатова: у каждого своё мнение, «Рубин» приезжал за победой

Нападающий «Рубина» Максим Канунников после поражения в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2) ответил на слова полузащитника сине-бело-голубых Олега Шатова, который сказал, что казанский клуб приезжал играть на ничью.
«Шатов сказал, что мы приехали за ничьей? У каждого своё мнение. Мы приезжали за победой», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Видео, на котором Шатов отвечает на слова Канунникова по окончании матча «Зенит» — «Рубин», доступно на «Чемпионате».