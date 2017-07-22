Веденеев: преимущество «Зенита» по владению мячом было редким для РФПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин» (2:1). Процент владения мячом — 71:29 в пользу хозяев.
«Моментов у хозяев было немного, и гол в концовке – большое везение для них. Потому что моментов, кроме этих двух мячей, почти не было. Хотя преимущество «Зенита» по владению мячом было такое, какое редко увидишь в РФПЛ. В первом тайме «Зениту» не хватало ошибок «Рубина». Чтобы взламывать такую оборону из 10 футболистов, нужно играть быстрее в каждом эпизоде.
Нельзя сказать, что Дриусси был заметной фигурой на поле, хоть и забил два гола. Он молод, играет в непривычных для себя условиях, поэтому у него всё ещё впереди. Аргентинцу нужно время, чтобы обрести лучшую форму», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.