Шатов после матча пошутил о содержимом своего чемодана: там деньги

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после победы над «Рубином» в домашнем матче 2-го тура РФПЛ покидал стадион с чемоданом, передает корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин. На вопрос журналистов о содержимом чемодана Шатов отшутился.
«Деньги, премиальные», — с улыбкой на лице ответил Шатов.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини.
Видео с ответом Шатова на вопрос о чемодане доступно на «Чемпионате».