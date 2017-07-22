Аленичев: рад, что «Енисей» сыграл с «Сибирью» на ноль, была тяжелейшая игра

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.
«Тяжелейшая игра, я считаю. Матч проходил в трудных условиях – душно, много крошки на поле. В первом тайме, на мой взгляд, мы владели преимуществом. Стопроцентных моментов не было, были подходы, которые мы могли использовать более эффективно.
Во втором тайме пропустили контратаку, в которой «Сибирь» нас простила. В итоге удалось забить победный гол благодаря характеру команды, высочайшей самоотдаче игроков. Очень рад, что сыграли на ноль – в предыдущих играх мы пропускали по голу", — цитирует Аленичева сайт «Енисея».
«Динамо» СПб одержало третью победу подряд, «Енисей» выиграл у «Сибири»