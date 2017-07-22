«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд — 2:2. Обзор матча. Видео голов и лучших моментов

22 июля «Бохум» и дортмундская «Боруссия» провели товарищеский матч. Игра состоялась в Бохуме на стадионе «Рурштадион» и завершилась со счётом 2:2. Матч посетили 24 000 зрителей.
По ходу матча «Бохум» вёл со счётом 2:0 — на 39-й минуте забил Стефано Челоцци, а в начале второго тайма ворота дортмундской команды поразил Энтони Лосийя. «Боруссия» отыгралась в концовке игры: на 85-й минуте отличился Гонсало Кастро, две минуты спустя — Кристиан Пулишич.
Видео голов и лучших моментов матча «Бохум» — «Боруссия» можно посмотреть в аккаунте дортмундцев в YouTube.