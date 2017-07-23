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Петреску: Ивану надо быстро освоиться, у «Краснодара» требовательный владелец

23 июля 2017, воскресенье. 00:25. Футбол

Румынский тренер Дан Петреску, известный в России по работе с «Кубанью» и московским «Динамо», поделился мыслями о переходе 20-летнего игрока сборной Румынии Андрея Ивана в «Краснодар».

«Я знаю Краснодар, я провёл там четыре года. Также мне известен этот клуб, он был нашим соперником. Это хорошо организованная команда, может быть, у них лучшая тренировочная база в Европе или в мире. У них очень богатый и требовательный владелец (Сергей Галицкий. — Прим. „Чемпионата“), поэтому Иван должен быстро освоиться, так как никто не будет ждать от него прогресса.

Чемпионат России сильнее румынского. Всё зависит только от Ивана. Там футбол куда более силовой, агрессивный и сложный, чем в Румынии, но понятно, что «Краснодар» изучил характеристики игрока", — цитирует Петреску Prosport.

«Краснодар» выиграл борьбу за Андрея Ивана у «Галатасарая»
Источник: Prosport.ro Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар Андрей Иван Дан Петреску Сергей Галицкий
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