Петреску: Ивану надо быстро освоиться, у «Краснодара» требовательный владелец

Румынский тренер Дан Петреску, известный в России по работе с «Кубанью» и московским «Динамо», поделился мыслями о переходе 20-летнего игрока сборной Румынии Андрея Ивана в «Краснодар».
«Я знаю Краснодар, я провёл там четыре года. Также мне известен этот клуб, он был нашим соперником. Это хорошо организованная команда, может быть, у них лучшая тренировочная база в Европе или в мире. У них очень богатый и требовательный владелец (Сергей Галицкий. — Прим. „Чемпионата“), поэтому Иван должен быстро освоиться, так как никто не будет ждать от него прогресса.
Чемпионат России сильнее румынского. Всё зависит только от Ивана. Там футбол куда более силовой, агрессивный и сложный, чем в Румынии, но понятно, что «Краснодар» изучил характеристики игрока", — цитирует Петреску Prosport.