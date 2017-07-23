Фанаты «Лацио» адресовали оскорбительный баннер перешедшему в «Рому» Коларову

Болельщики «Лацио» во время товарищеского матча команды с клубом СПАЛ (2:0) выразили своё отношение к переходу защитника Александара Коларова из «Манчестер Сити» в «Рому». Сербский футболист провёл в составе «Лацио» три года.
Фанаты «орлов» вывесили баннер с надписью «Kolarov verme», что с итальянского переводится как «Коларов — паразит». Как отмечает Goal, в Италии так обычно называют предателей.
Накануне 31-летний Коларов подписал с «Ромой» контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года. Сумма трансфера составила € 5 млн.
«Рома» объявила о переходе Коларова за € 5 млн