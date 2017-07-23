Заха обвинил болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в расизме

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о расистских нападках в свой адрес со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
«Если фанаты „Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуля“ чувствуют себя лучше, называя меня чёрной обезьяной в своих сообщениях, то могут не стесняться и продолжать, если это делает их день лучше», — написал Заха в своём «инстаграме».
Заха сделал запись в социальной сети после товарищеского матча с «Вест Бромвичем» (2:0), во время которого соперники, по мнению наставника лондонского клуба Франка де Бура, пытались намеренно нанести травму ивуарийцу…