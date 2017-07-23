Дубль Неймара помог «Барселоне» выиграть у «Ювентуса»

«Барселона» в матче Международного кубка чемпионов выиграла у «Ювентуса». Встреча состоялась в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1.
На 15-й минуте нападающий Неймар вывел испанскую команду вперёд, а в середине первого тайма оформил дубль. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 62-й минуте отыграл один мяч, но большего туринцы добиться не сумели.
В следующем матче турнира «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ювентус» — с «ПСЖ». Обе игры пройдут 27 июля.