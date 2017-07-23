«ПСЖ» вдесятером потерпел поражение от «Тоттенхэма»

«ПСЖ» в товарищеском матче, состоявшемся в американском городе Орландо, проиграл «Тоттенхэму» со счётом 2:4.
В первом тайме на быстрый гол форварда парижан Эдинсона Кавани англичане ответили точными ударами полузащитников Кристиана Эриксена и Эрика Дайера. Хавбек Хавьер Пасторе до перерыва успел восстановить равновесие, а ключевой эпизод матча случился вскоре после перерыва.
Прямую красную карточку получил голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп. Игроки французского клуба продолжительное время сохраняли равный счёт, несмотря на численное преимущество «шпор», но в конце матча всё же пропустили.
Защитник Тоби Алдервейрелд на 82-й минуте вывел «Тоттенхэм» вперёд, а Гарри Кейн установил окончательный счёт, реализовав пенальти.