Дэмпси сравнялся с лидирующим по количеству голов за сборную США Донованом

Нападающий сборной США Клинт Дэмпси поразил ворота сборной Коста-Рики (2:0) в матче 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Этот мяч стал для 34-летнего футболиста 57-м за время его выступлений за национальную команду.
Дэмпси догнал лучшего бомбардира в истории сборной США Лэндона Донована, который забил 57 голов за 156 матчей в период с 2000 по 2014 год. Дэмпси, выступающему за сборную с 2004 года, для достижения отметки в 57 голов понадобилось 136 игр.
Также Клинт поднялся на третью строчку по количеству матчей за национальную команду, уступая лишь Доновану и Коби Джонсу (164 игры).
Посмотреть видео гола Дэмпси в ворота Коста-Рики можно также в «твиттере» федерации футбола США.