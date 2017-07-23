Венгер — о возможном переходе Алексиса в «ПСЖ»: это всё выдумка журналистов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что форвард Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».
«Санчес в «ПСЖ»? Это всё выдумка журналистов», – приводит слова Венгера ESPN FC.
Ранее сообщалось, что Санчес, который из-за участия в Кубке конфедераций — 2017 не поехал с «Арсеналом» в предсезонный тур, провёл встречу с руководством «ПСЖ» в отеле Royal Monceau в Париже. По данным СМИ, парижане готовы предложить чилийскому футболисту контракт с зарплатой в £ 350 тыс. (€ 390 тыс.) в неделю.
«ПСЖ» готов предложить Алексису Санчесу зарплату в € 390 тыс. в неделю