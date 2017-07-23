Главный тренер «Факела»: оснований для паники я пока не вижу

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от выездного матча 3-го тура ФНЛ с «Динамо» СПб (0:2). В трёх турах «Факел» набрал два очка.
«Действиями своей команды сегодня я в целом доволен, особенно в первом тайме. Поэтому результат матча, на мой взгляд, не совсем соответствует тому, что происходило на поле. Мы больше владели мячом, территорией, вели игру. Всё решили индивидуальные ошибки и нереализация моментов, которые у нас были. В первом тайме не использовали два хороших шанса. А голы пропустили из-за ошибок в элементарных ситуациях. Вопрос сыгранности стоит очень остро. Но я верю в прогресс, тем более признаки его уже есть – команда, ещё раз повторюсь, смотрелась сегодня очень неплохо. Есть ещё потенциальная опасность в том, что многие ребята пришли к нам из второй лиги. По мере накопления усталости на первый план будет выходить мастерство и опыт. Но будем думать, варьировать состав.
Какая задача стоит перед «Факелом»? Скажу банальную вещь: в той ситуации, в которой мы оказались, создать боеспособную команду и стремиться к победе в каждом матче. Если в каждом матче мы будем показывать такую игру и такое желание, у меня не повернётся язык кого-то упрекнуть. Индивидуальные ошибки – следствие недостатка опыта. Когда мы вышли в ФНЛ из ПФЛ, состав тоже очень сильно обновился. И мы начинали чемпионат с пяти поражений в шести стартовых турах, но первый круг закончили в итоге на третьем месте, а закончили шестыми. Оснований для паники я пока не вижу, потому что вижу, как ребята работают на тренировках и отдаются делу. Да, сейчас ситуация сложнее, обновление более масштабное. Но команда на правильном пути», — цитирует Гусева сайт ФНЛ.