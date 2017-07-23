Срна: неприятно уступать киевскому «Динамо», удача была не на стороне «Шахтёра»

Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна поделился мыслями о поражении в матче с киевским «Динамо» (0:1) во втором туре украинской Премьер-лиги.
«В первом тайме, кроме одного-двух эпизодов, почти не было моментов. «Динамо» в основном оборонялось, располагаясь возле своих ворот и действуя на контратаках. Фактически киевляне реализовали свой единственный шанс и взяли три очка, ведь помимо ударов Мбокани головой и Гонсалеса с дальней дистанции у них больше ничего не было. Поздравляю соперника.
Неприятно уступать «Динамо», но после Суперкубка я уже говорил, что это хорошая команда и предстоит тяжёлый чемпионат. По количеству моментов мы можем быть довольны вторым таймом. К сожалению, удача оказалась не на нашей стороне.
Двигаемся дальше – сезон очень продолжительный. Нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу. Мы верим в себя. С такой игрой, как во второй половине встречи, у «Шахтёра» всё получится», — цитирует Срну официальный сайт «горняков».