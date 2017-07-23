Футболисты сборной Сальвадора дисквалифицированы за укусы игроков США

Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за укусы игроков США в четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ, который прошёл 20 июля и завершился победой американцев со счётом 2:0. Дисквалификация распространяется на официальные игры, информирует ESPN FC.
Во время матча Ромеро укусил нападающего сборной США Жози Алтидора, а Серен – защитника Омара Гонсалеса.
Видео укуса Алтидора можно посмотреть в Youtube, видео укуса Гонсалеса также доступно в Youtube.
Игроки сборной Сальвадора во время матча с США укусили Алтидора и Гонсалеса