Зидан сообщил, что «Реалу» нужен новый нападающий

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что мадридская команда нуждается в новом форварде после перехода Альваро Мораты в лондонский «Челси».
«В данный момент нам нужен нападающий. Мората очень нам помог в прошлом сезоне», — приводит слова Зидана интернет-издание Marca.
Ранее появилась информация, что французский специалист не будет просить у руководства «Реала» нового форварда в случае продажи Мораты. По данным СМИ, Зидан считает, что в его распоряжении достаточно футболистов атакующего плана.