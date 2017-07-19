«Реал» не приобретёт нападающего в случае продажи Мораты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не планирует приобретать нападающего, сообщает AS.
Согласно информации источника, французский специалист не будет просить у руководства клуба форварда даже в том случае, если ряды «сливочных» покинет нападающий Альваро Мората. Зидан хотел бы удержать в команде Морату, но в случае его перехода в другой клуб считает, что в его распоряжении достаточно футболистов атакующего плана.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за футболиста сборной Испании € 75 млн сразу и ещё € 10 млн — в виде различных бонусов.