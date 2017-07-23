Получивший сотрясение мозга Педро вернётся в Лондон для дальнейшего обследования

Нападающий «Челси» Педро Родригес, получивший травму в товарищеском матче с «Арсеналом» (3:0) в Пекине, отправится в Лондон для дальнейшего лечения.
«Педро провёл ночь в пекинской больнице, где оставался под наблюдением врачей после того, как получил сотрясение мозга и травмы лица во время матча с „Арсеналом“. Он возвращается в Лондон для дальнейшего обследования и лечения», — сообщается на официальном сайте «Челси».
После матча с «Арсеналом» главный тренер синих Антонио Конте сообщил, что Педро после обследования в пекинской больнице должен отправиться в расположение команды в Сингапур, однако, судя по всему, травма испанца оказалась серьёзнее, чем предполагалось.