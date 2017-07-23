Вандерсон Масиэл: окончательно решил перейти в «Краснодар» благодаря Вандерсону

Новичок «Краснодара» Вандерсон Масиэл поделился впечатлениями от перехода в российский клуб и сообщил, что его брат общался с экс-игроком «быков» Вандерсоном, который ныне выступает за «Динамо».
«Разговоры об интересе ко мне со стороны других европейских клубов ходили на протяжении всего сезона, но конкретное предложение поступило только от «Краснодара». Я согласился практически сразу же, потому что переход в российскую лигу считаю для себя шагом вперёд.
Отец поддержал мой выбор. А ещё я позвонил старшему брату Данило, он сейчас играет в Турции, а несколько лет назад выступал в России за «Мордовию» и познакомился Вандерсоном из «Краснодара». Так вот, он позвонил Вандерсону, и тот рассказал ему и про клуб, и про город. Сказал, что это просто феноменальный клуб, где всё организовано на высочайшем уровне по лучшим мировым образцам, и что город – очень приятный и с тёплым климатом. Это стало, так сказать, последней каплей – я принял окончательное решение перейти в «Краснодар».
Очень благодарен клубным переводчикам, которые тоже во многом мне помогают. И вообще в клубе все отнеслись ко мне очень доброжелательно, с теплотой, и я надеюсь, что своей игрой смогу оправдать такое отношение. А ещё надеюсь со временем выучить русский язык, если получится, конечно. Знаю, что он достаточно сложный», — цитирует игрока пресс-служба «быков».