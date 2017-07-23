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Конте: для хорошего выступления в четырёх турнирах «Челси» нужно больше игроков

23 июля 2017, воскресенье. 12:18. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что команда нуждается в новых трансферах. Этим летом лондонцы приобрели Антонио Рюдигера, Тьемуа Бакайоко и Альваро Морату, но отдали в аренду Курта Зума и, скорее всего, расстанутся с Диего Костой и Неманьей Матичем.

«Нам нужно улучшить состав, потому что следующий сезон будет очень сложным. У нас 16 игроков основной обоймы, если не считать голкиперов, и для хорошего выступления в четырёх турнирах „Челси“ нужно больше игроков. Я разговаривал с руководством, они знают о сложившейся ситуации и пытаются найти правильное решение», — цитирует Конте The Telegraph.

Конте: ситуация с Диего Костой была ясна ещё в январе, для меня тема закрыта
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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