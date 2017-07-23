Конте: для хорошего выступления в четырёх турнирах «Челси» нужно больше игроков

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что команда нуждается в новых трансферах. Этим летом лондонцы приобрели Антонио Рюдигера, Тьемуа Бакайоко и Альваро Морату, но отдали в аренду Курта Зума и, скорее всего, расстанутся с Диего Костой и Неманьей Матичем.
«Нам нужно улучшить состав, потому что следующий сезон будет очень сложным. У нас 16 игроков основной обоймы, если не считать голкиперов, и для хорошего выступления в четырёх турнирах „Челси“ нужно больше игроков. Я разговаривал с руководством, они знают о сложившейся ситуации и пытаются найти правильное решение», — цитирует Конте The Telegraph.
Конте: ситуация с Диего Костой была ясна ещё в январе, для меня тема закрыта