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А. Шевченко: киевское «Динамо» играло против «Шахтёра» с сердцем льва

23 июля 2017, воскресенье. 13:04. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» (1:0) во втором туре УПЛ.

«Мне понравилась игра. Команды подошли к матчу в хорошей форме, в особенности отмечу физическую готовность футболистов «Динамо». Киевляне действовали очень слаженно и компактно, а желание у них просто зашкаливало. В таких случаях говорят, что команда играла с сердцем льва. Впрочем, «Шахтёр» тоже выглядел хорошо, но не сумел реализовать свои моменты.

Все украинцы сыграли на своём уровне. Другое дело, что не все они выходят на поле. Хотелось бы, чтобы кандидаты в сборную Украины имели больше игровой практики, хотя я понимаю, что у клубных тренеров свои задачи», — цитирует Шевченко «Команда №1».

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Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Сборная Украины — Футбол Шахтёр Донецк Андрей Шевченко
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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