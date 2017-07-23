Болельщики «Барселоны» выложили огромную футболку клуба в Нью-Йорке

Болельщики «Барселоны» провели масштабную акцию в Нью-Йорке. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, тысячи поклонников клуба собрались в центре Манхэттена, в парке Брайант-Парк, и выложили гигантскую футболку каталонской команды.
В мероприятии приняли участие президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, члены правления клуба, а также бывшие игроки команды Тьерри Анри и Жулиано Беллетти.
Участниками акции стали 3230 человек, которые подняли над головой специально подготовленные листы, чтобы сложить самую большую футболку «Барселоны» в истории.
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